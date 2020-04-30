Maskematikler şimdide Karşıyaka’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Maskematik uygulaması Karşıyakalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Vapur İskelesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Maskematik uygulamasını başlattı.Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Soyer, "Karşıyaka’da metro istasyonu olmadığı için bu bölgeden gelen talebi haklı bulduk. Biz üretmeye, maskeleri sağlıklı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Korona virüsü salgını sürecinde 1 milyon 900 bin yurttaşımıza ücretsiz maske dağıttık. 17 Nisan’dan itibaren metro istasyonlarına koyduğumuz maskematikler aracılığıyla da 13 gün içinde 433 bin maske İzmirliler’e ulaşmış oldu" dedi.Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek maske paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim karttan herhangi bir ücret düşülmüyor. Pakette 5 maske bulunuyor. İzmirim kart kullanıcıları hafta bir kez maske paketi alabiliyor. Maskematikler İzmir’deki 17 metro istasyonu ile Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerinde bulunuyor.