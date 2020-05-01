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2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:00 ABONE OL
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
İzmir’in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Paşalimanı Sahili’nde bir vatandaş, denizin içinde büyük bir balık gördü. Balığı yaklaşan ve şaşıran çift, 2 metreye yakın uzunluktaki kemane balığını görüntüledi. Kıyıda görüntülenen balık, daha sonra gözden kayboldu.
Öte yandan, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olduğu ifade edilirken, Marmara’da ise nadiren görüldüğü öğrenildi.
Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığının 1 ila 2 metre arasında boylarının değiştiği öğrenildi.
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2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
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