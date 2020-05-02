ÇİBEM’de uzaktan eğitim devam ediyor

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde (ÇİBEM) Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen dersler, öğrencilerin evlerinde internet ortamından verilmeye devam ediyor.Çiğli’de yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlanan ÇİBEM’de, özellikle Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerin eğitime verilen aradan olumsuz etkilenmemeleri için başlatılan uzaktan eğitim sistemi başarıyla devam ediyor. Merkezde eğitim alan ve bu yıl sınava girecek 8. ve 12. sınıfta eğitim gören 500 öğrenciye ücretsiz şifre dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan bu şifrelerle internet üzerinden konu anlatımı, test çözme, deneme sınavı, ders tekrarı ve konu pekiştirme takiplerini yapabilecek.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ÇİBEM’de eğitim alan öğrencileri bu süreçte zor durumda bırakmamak için uzaktan eğitime geçtiklerini söyledi. Öğrencilerin eğitimlerine aksamadan devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Covid-19 salgını toplumumuzun her kesimini etkiledi. Özellikle sınava girecek öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması bizim için önemli bir konuydu. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla uzaktan eğitim sistemini uygulamaya geçirdik. Lise ve üniversite sınavlarına bu yıl girecek 500 öğrencimize ücretsiz şifre verdik. Öğrencilerimiz sınav zamanına kadar evlerinde müfredata uygun ve kaliteli standartlarda çalışmalarını sürdürebilecekler. Her zaman yanlarında olacağımız öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.