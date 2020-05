Kanserde "Kent Modeli" benimsendi

Kent Sağlık Grubu Ceo’su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Onkoloji Merkezinin hizmette bir yılı geride bıraktığını söyledi. Dr. Yıldırım, "Tanı ve tedavide yol haritalarını tümör konseylerince belirlediğimiz, kişiye özel tedavi programlarıyla; psikolog, diyetisyen, nefes terapisi gibi destek uygulamalarını tüm hastalara sunduğumuz Kent Modeli çok benimsendi" dedi.Geçtiğimiz yıl 30 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen Kent Onkoloji Merkezi ilk yılını geride bıraktı. Kent Sağlık Grubu Ceo’su Dr. Ruşen Yıldırım, bir yılı değerlendirerek, sundukları Kent Modelinin korona salgını sürecinde de hastaları rahatlatan uygulamalar içerdiğini belirtti. Kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin tümünü aynı çatı altında verilmesinin Kent Onkoloji Merkezinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Dr. Yıldırım, "Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu salgın tüm dünyayı etkilemiş durumda. Hepimizin geleceğe yönelik planları programları vardı; ancak hepsi önceliğini yitirdi. Önemli olan bu süreci en az zararla atlatabilmek. Biz de Kent Sağlık Grubu olarak pandemi ile ilgili ilk uyarılar yapıldığı anda gerekli önlemlerimizi almaya başladık. Hastanemiz, onkoloji merkezimiz, Alsancak ve Bayraklı tıp merkezlerimizde Covid-19 pandemisine karşı üst seviye önlemlerimizi alarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu süreçte şüphesiz en çok tedirginlik yaşayan hasta grubu tedavileri süren, yeni tanı almış tedavisi başlayacak onkoloji hastalarıydı. Pek çok kişi acil olmayan ameliyatlarını ertelemeyi tercih etti; ama onkoloji hastalarının tedavilerinin aksamaması önemliydi" dedi."Sistem her şartta işliyor"Yıldırım, "Bir yıl önce onkoloji merkezimizi hizmete açarken bir kanser tedavisinde hastaların tüm ihtiyaçlarına, sorularına yanıt verecek bir ‘Kent Modeli’ni uygulayacağımızı ilan etmiştik. Bu model normal zamanlarda olduğu gibi şimdi pandemi yaşanan bu dönemde de hastalarımızı rahatlatıyor. Bu; hastaların 7-24 erişiminde olan ve ihtiyaçlarını iletip giderebilecekleri bir rehberlik hizmeti olan navigatör uygulaması. Onkoloji konusunda deneyimli navigatör hemşirelerimiz hastalarımızın her türlü sorununa yardımcı oluyor. Tedavi planlamasından tedaviye gelmek için hangi yolları izlemesi gerektiğini anlatıyor, doktoruyla arasında köprü oluyor; psikolog, diyetisyen randevularını ayarlıyor. Yeni tanı alıp tedaviye başlayacak hastalara rehberlik ediyor, endişelerini gideriyor; yani sistem her şartta işliyor ve tedavisi süren ya da yeni tanı alıp tedavisi başlayacak hastalarımızın tedavilerini aksatmamaları için onlara olanaklar sunuyor. Hastalarımızın medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ya da onkoloji cerrahisinde almak zorunda oldukları tedavi hizmetlerine güvenli şekilde ulaşmaları için gerekli önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu."Çok iyi geri dönüşler aldık"Bu modelin Kent Onkoloji Merkezi’ne başvuran her hastaya sunulduğunu ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten Dr. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu modelin kapsamında tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlenmesi, kişiye özel tedavi programlarının sunulması var. Navigatör, psikolog, diyetisyen, nefes terapisi gibi destek uygulamalarından tüm hastaların yararlanması var. Ayrıca hastalarımıza Houston Methodist Hospital’dan ikinci görüş alma, gen testleri, akıllı ilaç uygulamaları, immünoterapi gibi onkoloji tedavilerindeki yeniliklere ulaşma olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Kent Onkoloji Merkezi olarak geriye dönüp bir yılımıza baktığımızda Kent Modeli’nin benimsendiğini ve hasta memnuniyetine yansıdığını görüyoruz. Dünya standartlarında hizmet için bu modeli geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki sayılı kanser merkezlerden biri olma iddiasıyla yola çıkmıştık, hastalarımızdan gelen geri bildirimler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."