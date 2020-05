Başkan Soyer 3 Mayıs’ı Dünya İzmirliler Günü ilan etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin plakası 35’den yola çıkarak 3 Mayıs tarihinin önümüzdeki yıldan itibaren Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıkladı.Takvimler 03.05’i gösterdiğinde her yıl Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu yıl küresel salgın nedeniyle planlanan etkinliklerin ertelendiğini, gelecek yıldan itibaren kutlamaların başlayacağını duyurdu. Başkan Soyer, 3 Mayıs İzmirliler günü için yaptığı duyuruda şu görüşleri dile getirdi:“Sevgili İzmirliler; bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için Dünya İzmirliler Günü olacak. 35 bizim için sadece plaka değil sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 3.5.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günümüz kutlu olsun.”