Çeşme’deki adaya sığınan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şişme bottaki motorları alınarak Türk karasularına itilen ve Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası’na sığınan göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Geçen cuma günü saat 07.17 sıralarında Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası’nda, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarının motoru alınarak Türk karasularına itilen ve adaya sığınan bir grup göçmen tespit edildi. Üç Sahil Güvenlik botu ve bir Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, Boğaz Adası’na gitti. 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Çeşme iskelesine getirildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.