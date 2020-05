İzmir’de kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarında kritik seviyenin altına düşüldüğünü belirterek, "Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin" dedi.Hastanelerde tedavi gören talasemi, lösemi, kanser ve diyaliz hastalarının düzenli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ancak kan ihtiyaçlarının tümünün karşılanamadığını açıklayan Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, "Bu hastalarımızı mağdur etmemek için yardımsever vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Güvenli bir şekilde kan bağışı yapabileceğiniz ekip yerlerimizin ve sabit kan alma birimlerimizin tarih, yer ve saatlerini sosyal medya hesaplarımızdan ve www.kanver.org. sitemizden paylaşmaktayız. Biz ülke olarak kötü günleri hep birlik ve beraberlik içerisinde atlattık. Şimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin. Unutmayın bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir" diye konuştu."Stokta kan yok"Kan stoklarının tükenme nedeninin Covid-19 endişesiyle insanların dışarı çıkmaması ve bağışıklığı düşer korkusuyla kan bağışından kendisini uzak tutması olduğunu belirten Gök, "Şu an İzmir’de kan stokumuz 250 ünite. Normalde İzmir’de günlük 600 ünite kan toplanırken, şu an 200 ünite kan toplanıyor. Ege Bölgesi’nde de günlük bin 200 ünite toplanırken, şu an 400 ünite toplanıyor. Stok açısından Türkiye genelinde Ege Bölgesi, İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Ancak bölgesel nüfusa oranla kan bağış oranına baktığımızda ise 1. sırada Ege Bölgesi var. İzmir’de sırasıyla en çok Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Aliağa’da kan bağışı toplanıyor. Covid-19 öncesi Ege Bölgesi’nde bin 200 ünite kan toplanıp İzmir, Manisa, Aydın illerinde sorumlu olduğumuz 94 hastanenin günlük talebi olan bin 200 ünite kan taleplerini karşılıyorduk. Şimdi ise 600 ünite talebin 400 ünitesini ancak karşılayabiliyoruz. Her geçen gün normalleşmeye bağlı talepler artmaktadır ama stokta kan yoktur. 14 yıl sonra ilk defa hasta yakınlarından kan bağışı istemek zorunda kaldık" dedi.İmmun plaza bağışçısı olma kriterleriSağlık Bakanlığının gönüllü aferez plazma bağış yetkisini Türk Kızılayı’na verdiğini ve iyileşen Covid-19 hastalarından alınan immun plazma sayısının 45 olduğunu söyleyen Gök, şöyle konuştu:"Her bağıştan elde ettiğimiz immun aferez plazmayı 200 ml olarak iki ünite olarak elde ederek 90 ünite plazma elde ettik ve hepsi yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında kullanıldı. İmmun aferez plazma bağışçısı olabilmek için öncelikle kan bağışçısı seçim kriterlerine uygun olmak, 18-60 yaş arası sağlık kuruluşundan Covid-19 tanısı konmuş olmak, son iki PCR testi negatif olmak, 14 gündür kendini iyi hissetmesi ve gebelik hikayesinin olmaması gibi kriterler var. Alsancak Kan Alma Birimimiz randevu ile gelen bağışçılarına form doldurup fizik muayene yapılıp, son iki PCR testinin belgesini kontrol edip bir saat süren tek iğne ile damara girip yaklaşık 400 ml gönüllü immun plazma bağışı alınmaktadır. Ayrıca bu kişilere, normal kan bağışçılarına yapılan tüm testler yapılmaktadır. Sağlık kuruluşları tarafından belirlenmiş olan yoğun bakımdaki hastalarda alınan bu immun plazmalar kullanılmaktadır. Bu plazmaların hastanelere nakli kurumumuzca yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri Covid-19 tanısı konmuş ve iyileşmiş kişilerin listelerini bölge müdürlüğümüze iletmektedir. Bu kişilerin 14 günlük iyilik halleri ya da son ikinci testleri negatifliği sorgulandığı için bir geçiş dönemindeyiz. Vatandaşlarımıza doğru bilgi verebilmek, ikna etmek ve bir an önce randevu oluşturabilmek için 05380573070, 05380573067, 05380573073 ve 05380573069 telefon numaralardan bize ulaşmalarını istiyoruz. İmmün plazma bağışı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı web sitemiz www.kanver.org/plazma üzerinden ulaşabilirsiniz."