Bayraklı’da öğretmenlere ‘online ders’ eğitimi

Bayraklı Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, Bayraklı’daki öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen uygulamaya ilçe genelinden katılan 77 eğitmene ileri düzey online eğitim teknikleri anlatıldı.Bayraklı Belediyesi tarafından, korona virüs salgını kapsamında yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan online eğitime geçen eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere yönelik ‘Web 2.0 Eğitim Araçları Kullanma Eğitimi’ verildi. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğretmenleriyle ilçe genelindeki toplam 77 eğitmenin katıldığı uygulamanın ilk kurunda eğitimci Filiz Gümüş, öğretmenlerin online eğitim tekniklerini daha da geliştirebilmeleri için sunum yaptı. İki kur olarak düzenlenen eğitimlerin ilki geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilirken, 2. kur ise 9 Mayıs 13.00-14.30 saatleri arasında program aracılığıyla internet üzerinden yapılacak. Ücretsiz düzenlenen eğitime katılmak isteyenler arge@bayrakli.bel.tr adresine ad-soyad ve telefon numaralarını mail göndererek, kayıt olabilecek. Belediyecilik anlamında bir ilk olan eğitim programıyla öğretmenlerin online ders verme tekniklerini daha da geliştirebilmeleri amaçlanıyor.