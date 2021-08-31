Cinnet geçiren imam, 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde akşam saatlerinde köyün imamı olan Emre Göktaş (36), cinnet geçirerek evlerine yakın bir dere yatağında 4, 7 ve 11 yaşındaki 3 kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

Uluağaç Köyünden 112 Acil İhbar Hattını arayan baba, 3 çocuğunu silahla vurduğunu itiraf etti.

İhbar sonrası Jandarma ekipleri ve çok sayıda ambulans bölgeye hareket etti. Emre Göktaş, jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.