CHP’de kavga bitmiyor: İzmir İl Yönetiminde sert tartışma...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına geçtiğimiz günlerde CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır'ın İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan tarafından görevden alınması damga vurdu. Yapılan yönetim toplantısında İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner'in, Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan'a sert tepki gösterdiği öğrenildi.



Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Burak Kotan

YARI YOLDA BIRAKTI

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Coşkuner'in, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır'ı görevden alan Kotan'ın basına yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu söylediği belirtilerek, "Burak Kotan, kendisine destek veren, birlikte yol yürüdüğü Burak İnanır'ı görevden aldı, yani yarı yolda bıraktı. Bu operasyondan Karşıyakalı 4 il başkan yardımcısının da haberi yok. Bu da yetmezmiş gibi Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'u basında yalancılıkla suçladı. Bu durum kabul edilemez. Böyle bir operasyon yaptı ve ilçe başkanının haberinin olmamasına rağmen basında haberi varmış gibi yalancılıkla suçladı" dediği aktarıldı.



Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır

"BAŞKAN YARDIMCISINI GÖREVDEN ALSIN"

Coşkuner'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada silahlı paylaşım yapan CHP İzmir Genlik Kolları Başkan Yardımcısına atıfta bulunarak, "İlçeleri görevden alacağına silahla paylaşım yapan başkan yardımcısını görevden alsın. Ona herhangi bir yaptırım uyguladı mı mesela bizler bunu bilmiyoruz. İnanır'ın görevden alınmasından ne Karşıyakalı yöneticilerin ne de İlçe Başkanının haberi vardı. Hepimiz basından öğrendik. İlçe Başkanını yalancılıkla suçlaması parti terbiyesi almadığını gösterir. İlçe başkanına cevap verilmez, yol arkadaşlarına operasyon yapılmaz" dediği kaydedildi. Diğer il yöneticilerinin de Sedrettin Coşkuner'in açıklamalarına katılarak, destek verdiği belirtildi.



CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner

"ÇAĞLARSU VE SEZER KARARLARI"

Öte yandan toplantıda aldığı 1 yıllık geçici ihraç süresi dolan Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu için yaptığı paylaşımlar nedeniyle yeniden disiplin komisyonu kurulmasına karar verildi. Öte yandan Bornova İlçesi'nden "Piro Sezer" lakabıyla tanınan Süleyman Sezer'in kesin ihraç kararı yönetime tebliğ edildi.