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Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:31 Son Güncelleme: 12.5.2022 13:01

Temmuz ayında içme suyuna çifte zam

ERTAN GÜRCANER
Temmuz ayında içme suyuna çifte zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer içme suyu tarifesini meclis kararı ile her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi oranlarına bağladı. Bunun sonucu olarak ocak ayından bu yana içme suyuna yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Zamma doymayan Soyer, Temmuz ayında suya aybaşında gelecek ÜFE zammına ilave olarak yüzde 15 daha zam yapma kararı aldı. İçme suyuna art arda yapılan zamlar tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş bilmezliğinin faturasını yine İzmirlilere kesti. Elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme su zammını TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan üretici fiyat endeksi oranlarına bağlayan Soyer, Ocak ayından bu yana içme suyuna yüzde yüzün üzerinde zam yaptı. Zamma bir türlü doymayan Soyer önceki gün gerçekleşen belediye meclis toplantısında Temmuz ayında aylık ÜFE rakamlarına ilave olarak yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. Komisyonlarda Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen önerge meclisten de CHP ve İyi Partili Meclis üyelerinin oyları ile geçti. Böylece Temmuz ayında içme suyuna yapılacak çifte zam da kesinleşmiş oldu.

FİYAT ARTIŞI ÜFE'YE BAĞLANMIŞTI

Şubat ayında İZSU'nun olağanüstü Genel Kurulu'nda Mart ayında yüzde 30, Temmuz ayında ise yüzde 15'lik zam önerisini gündeme getiren İZSU'da, 'otomatik zam' formülüne geçilmiş ve her ay açıklanan ÜFE oranında fiyatlar arttırılmıştı. Su fiyatlarının ÜFE'ye bağlanması gerek muhalefet gerekse İzmirli vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanırken, gözler Temmuz ayı itibari ile hayata geçirileceği duyurulan yüzde 15'lik ek zam oranına çevrilmişti.

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Temmuz ayında içme suyuna çifte zam
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