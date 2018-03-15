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Düğün davetiyenizin benzersiz olmasını istiyorsanız...

Kişi davetiye seçimini nasıl yapacağını bilemiyorsa belli başlı noktalara dikkat etmeli ve o doğrultuda karar vermelidir. Doğru davetiye seçiminde belirleyici olan bu noktalar kişinin kendi için en mükemmel olan davetiyeyi seçmesini sağlayacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki model faktörüdür. Bunun yanı sıra davetiyede yer alacak metnin biçimi ve davetiye kağıdının türü de son derece önemlidir. Bu faktörler sayesinde en kaliteli ve hoş düğün davetiyesi kolaylıkla belirlenecektir.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 11:37
Düğün davetiyenizin benzersiz olmasını istiyorsanız...

MODEL VE TASARIM FAKTÖRÜ

Düğün davetiyesi seçiminin en önemli noktası model ve tasarım seçimdir. Birçok kişinin de ilk baktığı nokta davetiyeni tasarımı olmaktadır. Bu doğru bir davranış olsa da yalnızca davetiyenin tasarımına bakarak karar vermek de çok doğru değildir.

Çift nasıl bir davetiye modeli istediğini az çok belirlemeli ve yalnızca o yöndeki tasarımları incelemelidir. Her davetiye modelinin incelenmesi kafaları büyük oranda karıştıracak ve seçim sürecini zorlaştıracaktır. Bunun yanı sıra düğünün yapılacağı mekan faktörü de son derece önemlidir. Örneğin; düğünün bir kır düğünü ise çiçek desenli düğün davetiyelerinin seçilmesi çok daha doğru olacaktır. Böylece uyumlu bir görünüm yaratılacaktır.

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Düğün davetiyenizin benzersiz olmasını istiyorsanız...
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