İnce telli saçlar için kesim önerileri

Saçların güçsüz ve ince yapısı, genetik bir özelliktir. Bu nedenle, saç telleri kullanılan ürünlerle veya yapılan bakımlarla bir anda kalınlaşmaz. İnce telli saçlar için yapılabilecek en doğru hareket, ince telli saçlara uygun saç kesimlerini bulmaktır.

Aynı zamanda, saçlara dışarıdan ve içeriden bakım yaparak sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Sağlıklı beslenme, saç ve cilt sağlığı için çok önemlidir.

İnce telli saçlar, kimyasal işlemlerden ve fön, maşa gibi ısı veren uygulamalardan da uzak durmalıdır. Peki, ince telli saçlar hangi saç kesimlerini tercih etmelidir?