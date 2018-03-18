Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!

Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!

Yaz yaklaştıkça düğün tarihleri de yaklaşıyor. Davetliler için hava hoş ama ya gelin ve damatlar için? Yarın yaparım diye ertelediğiniz her şey zaman geçtikçe iki ayağınızı bir papuca sokacak. Düğün hazırlıkları dönemini keyifle geçirmeniz ve her şeyi sırasına göre halletmeniz için yapmanız gerekenleri bir bir listeledik. İşte yapmanız gereken düğün hazırlıkları…

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:45
Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!

DÜĞÜN HAZIRLIKLARININ İLK ADIMI; DÜĞÜN SALONU

Düğün hazırlıkları içinde en büyük problem düğün salonudur. Siz kır düğünü olsun dersiniz, oradan bir ses "ya yağmur yağarsa?" diye sorar. Kapalı bir yer olsun dersiniz, farklı bir ses "ama ben yer dar olunca oynayamıyorum" der. İşte bu yüzden düğün hazırlıklarının en sorunlu maddesidir. Siz siz olun kimseye kulak asmadan kendi bütçenize uygun bir mekanı şimdiden tutun. Zaman geçtikçe yer bulamama sorunuyla karşılamamak için ilk önce düğün salonu halledin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN