Haberler Kadın Haberleri Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!

Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın! Yaz yaklaştıkça düğün tarihleri de yaklaşıyor. Davetliler için hava hoş ama ya gelin ve damatlar için? Yarın yaparım diye ertelediğiniz her şey zaman geçtikçe iki ayağınızı bir papuca sokacak. Düğün hazırlıkları dönemini keyifle geçirmeniz ve her şeyi sırasına göre halletmeniz için yapmanız gerekenleri bir bir listeledik. İşte yapmanız gereken düğün hazırlıkları…

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:45