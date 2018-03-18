Düğün hazırlıklarınızı 6 maddede tamamlayın!

DÜĞÜN HAZIRLIKLARININ İLK ADIMI; DÜĞÜN SALONU
Düğün hazırlıkları içinde en büyük problem düğün salonudur. Siz kır düğünü olsun dersiniz, oradan bir ses "ya yağmur yağarsa?" diye sorar. Kapalı bir yer olsun dersiniz, farklı bir ses "ama ben yer dar olunca oynayamıyorum" der. İşte bu yüzden düğün hazırlıklarının en sorunlu maddesidir. Siz siz olun kimseye kulak asmadan kendi bütçenize uygun bir mekanı şimdiden tutun. Zaman geçtikçe yer bulamama sorunuyla karşılamamak için ilk önce düğün salonu halledin.