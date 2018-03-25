Hadise, Bensu Soral, Feyza Aktan...Kural bozan kadınlar

Hadise'nin Bostancı konserinde giydiği kostümler çok konuşuldu. Biraz Beyonce, biraz Rihanna, biraz Jennifer Lopez'den esinlendiği kıyafetler kah beğenildi, kah fazla cesur diye eleştirildi. Kostümlerin bir stara yakışmayacak ucuzlukta olmasını da ben eleştirdim. Lady Gaga'ya bir röportajında neden konser kostümlerine çok önem verdiği sorulur. Cevabı, söylemek istediğimin özetidir: "Çünkü hayranlarımla birebir temasta olduğum, beni çıplak gözle görebildikleri tek yer konserlerim." Bu yüzden de dünya starlarının konserlerinde giydikleri her parça, ünlü tasarımcıların elinden çıkan markalardandır. Hadise, 'Konserde ucuz kıyafetler giydi' haberleriyle eleştirilince, ortaya birden bire 'Coachella Festivali'ne 200 bin TL harcayacak' haberleri düştü.