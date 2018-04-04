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Bu kür göbek yağlarını eritiyor!

Göbek etrafında toplanan yağlar hiç hoş bir görünüm sağlamaz. Bazılarının fazla kilosu olmasa bile yine de göbek sorunu yaşayabiliyorlar. O çok beğenerek giydiğiniz kıyafetlerinizde göbeğiniz mi sorun oluyor? İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:06
Bu kür göbek yağlarını eritiyor!

Sumak;

• Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. Hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır.
• Kaynatılmış sumağın suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, kaynatılan suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere uygulanması gerekir.
• Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olur.
• Sumak suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
• Kandaki şeker miktarını düşürür.

Yoğurt;

• Kilo vermeye yardımcı olur.
• Zararlı bakterileri etkisiz hale getirir.
• Bünyeyi kuvvetlendirir.
• Yüksek tansiyonu önleyebilir.
• Diş ve diş eti hastalıklarından korur.

İşte bu hem sağlığa yararlı hem de zayıflamaya yardımcı iki mucizevi besin birleşince kolayca faza kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı sumak

Hazırlanışı:

• Kaseye koyduğunuz yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.
• Güzelce karıştırın.
• Afiyetle tüketebilirsiniz.

Sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.

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Bu kür göbek yağlarını eritiyor!
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