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Evde simidi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla nin tarifi

simidi, 'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan simide benzemekle birlikte aslında bir o kadar da farklı çok lezzetli bir tariftir. susamlı ve sade olarak yapılmaktadır. Kandil simidinin farklı kılan püf noktası yapımında kullanılan mahleptir. Kandil simidi Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 12:01
Evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla kandil simidinin tarifi
KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
  • 200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),
  • Yarım su bardağı yoğurt,
  • 3 çay kaşığı kabartma tozu,
  • 1 yumurta sarısı,
  • 1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),
  • 1,5 çay kaşığı tuz,
  • 1 çay kaşığı toz seker,
  • 2,5 su bardağı un,
  • 1 tatlı kaşığı mahlep,
  • Çeyrek su bardağı susam,
  • Çeyrek su bardağı çörek otu,

Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.



KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

  • Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.
  • Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.
  • Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.
  • Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.
  • Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.
  • Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.
  • Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.
  • Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.
  • Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.
  • Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.
  • Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.
  • Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.
  • Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.
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Evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla kandil simidinin tarifi
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