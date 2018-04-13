Evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla kandil simidinin tarifi

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
- 200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),
- Yarım su bardağı yoğurt,
- 3 çay kaşığı kabartma tozu,
- 1 yumurta sarısı,
- 1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),
- 1,5 çay kaşığı tuz,
- 1 çay kaşığı toz seker,
- 2,5 su bardağı un,
- 1 tatlı kaşığı mahlep,
- Çeyrek su bardağı susam,
- Çeyrek su bardağı çörek otu,
Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.
KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
- Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.
- Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.
- Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.
- Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.
- Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.
- Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.
- Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.
- Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.
- Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.
- Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.
- Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.
- Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.
- Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.