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Saçlarınızı kaybetmemek için mutlaka...

Son zamanlarda yastığınızda veya saç fırçanızda olduğundan daha fazla saç görüyorsanız bir şeyler ters gidiyor demektir. zaman zaman karşılaşılan ve önlem alınmazsa ciddi görsel sorunlara yol açan bir rahatsızlıktır. Saçlarınızın dökülmemesini istiyorsanız mutlaka bu maddelere göz atmalısınız. İşte saç dökülmesinin nedenleri...

Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:13
Saçlarınızı kaybetmemek için mutlaka...

SAÇ MODELİ

Atkuyruğu, topuz, örgü gibi saç modelleri saçı gerginleştiriyor ve ne sebep oluyor. Saçlarını toplu kullanıyorsan çok gergin toplamamaya özen göstermelisin.

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Saçlarınızı kaybetmemek için mutlaka...
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