Saçlarınızı kaybetmemek için mutlaka...

Son zamanlarda yastığınızda veya saç fırçanızda olduğundan daha fazla saç görüyorsanız bir şeyler ters gidiyor demektir. Saç dökülmesi zaman zaman karşılaşılan ve önlem alınmazsa ciddi görsel sorunlara yol açan bir rahatsızlıktır. Saçlarınızın dökülmemesini istiyorsanız mutlaka bu maddelere göz atmalısınız. İşte saç dökülmesinin nedenleri...
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:13
SAÇ MODELİ
Atkuyruğu, topuz, örgü gibi saç modelleri saçı gerginleştiriyor ve saç dökülmesine sebep oluyor. Saçlarını toplu kullanıyorsan çok gergin toplamamaya özen göstermelisin.