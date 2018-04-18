Saç renginin sırrı çözüldü!

AA'nın Science Daily kaynaklı haberine göre; çalışmada kullanılan veriler, İngiliz BiyoBanka, 23andME ve Uluslararası Görünür Özellikler Genetik Birliği gibi kuruluşlardan elde edildi.

Katılımcıların saç rengini genetik bilgileriyle karşılaştıran araştırmacılar, saç renginin belirlenmesinde 124 genin etkili olduğunu ortaya koydu.

CİLT KANSERİNİ ANLAMADA ETKİN ROL OYNAYACAK

Önceki çalışmalarda, saçın pigmentasyonunu etkilediği tespit edilebilen gen sayısı 100'den azdı.

Bilim insanları, yeni genetik bilginin kişilerin saç rengini daha doğru tahmin etme imkanı sağladığına işaret etti.

İngiltere'deki Kings Collage Üniversitesinden Tim Spector, "Bu çalışma, tıp ve biyolojinin çeşitli alanlarında etkili olacak. Pigmentasyon konusunda bugüne kadar yapılmış en büyük genetik araştırma olarak çalışmamız, cilt kanserinin agresif bir formu olan melanom gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Araştırma, "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.