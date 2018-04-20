Emine Erdoğan Perakendede Kadının Gücü Konferansı’na katıldı

Toplantının onur konuğu Emine Erdoğan ise, konuşmasında dünyanın geleceğine yön verecek temel dinamiklerden birinin kadınların toplumsal hayata ve iş yaşamına katılması olduğunun altını çizdi. Bunun için ise kadınların çalışma hayatında mağdur edilmeyeceği şartların tesisinin gerekliliğine vurgu yaptı.

KADIN DOSTU OLMAYAN YAPILANMALARLA MÜCADELE ETMELİYİZ

Devletin bu alanda çaba gösterdiğini ve iş hayatında kadın varlığını güçlendirecek önemli adımlar attığını söyledi. Emine Erdoğan, konuşmasını 'Yerleşik toplumsal algılarla, kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. İş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi koruyarak kadını güçlendirmeliyiz. Sözgelimi, çocuk sahibi olmanın, iş hayatından uzaklaşmak için bir sebep olmasını ortadan kaldıracak şartları oluşturmalıyız.' şeklinde sürdürdü.

ANTEP'İN KUTNUSU, BURSA'NIN İPEĞİ, DENİZLİ'NİN PAMUĞU...

Türkiye'nin, kadınları birçok sektörde lider yapacak önemli birikimlere sahip olduğunun altını çizerek, 'Antep'in kutnusu, Bursa'nın ipeği, Denizli'nin pamuğu, Ankara'nın sof yünü, girişimci kadınların ilgisini beklemektedir. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş yerel değerleri, estetik dokunuşlarla dünya pazarlarına taşınmalıdır.' dedi.

Türk milletinin ekonomiyi sadece kişisel hazların tatmini için değil, insanlığın yaralarını sarmak için bir güç olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlarına da değindi. Emine Erdoğan sözlerini 'Kadın duyarlılığının, her alanda vicdanı, estetiği, zerafeti kanatlandıracak bir değer olduğuna inanıyorum.' diyerek bitirdi.

İKİ BİNE YAKIN KADIN YÖNETİCİNİN BİRARAYA GELDİ

Perakende sektöründe kadın gücünü artırmayı hedefleyen konferans, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada marka ekonomisine dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. İki bine yakın kadın yöneticinin biraraya geldiği konferans, moda, tasarım ve ilgili sektörlerden kadın yöneticilerin katıldığı oturumlarla devam etti.