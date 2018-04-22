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'da harika fotoğraflar paylaşmanın sırları

Harika fotoğraflar çekmek, tüm beğenileri kapmak ve daha fazlası... Aslında hepsi çok kolay! Küçük hileler ve makyaj teknikleriyle harika fotoğraflar çekilebilir tüm beğenileri toplayabilirsin. Gu¨nlu¨k hayatta kullanılması cesaret isteyen makyajını sen de korkusuzca uygula ve begˆenilerin tadını c¸ıkar! İşte kimsenin bilmediği sırlar...

Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 17:44
Instagram'da harika fotoğraflar paylaşmanın sırları

HAZIRLIKLARA BAŞLA

Özen ve vakit isteyen makyajına başlarken öncelikle cildini temizle, nemlendir ve matlaştırma özelliği olan makyaj bazı uygula. Böylelikle bir nebze de olsa makyajının cildinde doğal durmasını sağlayabilirsin.

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Instagram'da harika fotoğraflar paylaşmanın sırları
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