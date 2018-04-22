Instagram'da harika fotoğraflar paylaşmanın sırları

Harika fotoğraflar çekmek, tüm beğenileri kapmak ve daha fazlası... Aslında hepsi çok kolay! Küçük hileler ve makyaj teknikleriyle harika fotoğraflar çekilebilir tüm beğenileri toplayabilirsin. Gu¨nlu¨k hayatta kullanılması cesaret isteyen Instagram makyajını sen de korkusuzca uygula ve begˆenilerin tadını c¸ıkar! İşte kimsenin bilmediği sırlar...
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:36Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 17:44
HAZIRLIKLARA BAŞLA
Özen ve vakit isteyen Instagram makyajına başlarken öncelikle cildini temizle, nemlendir ve matlaştırma özelliği olan makyaj bazı uygula. Böylelikle bir nebze de olsa makyajının cildinde doğal durmasını sağlayabilirsin.