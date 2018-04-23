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Dikkat! Saçınızı evde boyuyorsanız...

Saçınızı ne zamandır boyamak istiyor ama buna cesaret edemiyor musunuz? Ya da uzun zamandır kuaföre gidip saç boyatıyordunuz ama artık bu masraftan biraz olsun kurtulmak mı istiyorsunuz? O halde evde kendi saçınızı boyamak konusunda kafa patlatıyor olmalısınız. Merak etmeyin, bu aslında çok zor değildir. Sadece birkaç ufak detaya dikkat etmelisiniz.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 14:18
Dikkat! Saçınızı evde boyuyorsanız...

EN İYİ RENGİ NASIL SEÇERSİNİZ?

Kuaförde saç boyatmanın en güzel tarafı kendinizi bir profesyonelin ellerine bırakıyor olmanızdır. Siz boya rengi konusundan çok düşünmeden o size uygun olan rengi hemen söyler. Ancak evde boya yapmanın en büyük handikaplarından biri şüphesiz doğru rengi seçebilmektir. Saç pigmentiniz çok güçlü olabilir ya da çok çabuk açılma yaşanan bir saça sahip olabilirsiniz. Bu da boyanın saçınızda nasıl görüneceğini belirler. Ancak bu konudaki en pratik bilgi şudur: Boya renginizi seçerken saç renginizden en fazla 2 ya da 3 ton koyusunu ya da açığını tercih etmelisiniz. Daha ileri tonlar saçınız tarafından kabul edilmeyebilir. Bu da boşa çaba harcamanız anlamına gelir.

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Dikkat! Saçınızı evde boyuyorsanız...
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