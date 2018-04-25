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Ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletin ve...

Bu yöntemi uygulayanlar ayaklarını sadece 15 saniye buzlu suda beklettiklerinde çok faydalı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Kulağa biraz tuhaf ve soğuk geliyor ancak güneşin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde kötü bir fikir gibi durmuyor. İşte ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletmenin inanılmaz faydaları…

Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 13:07
Ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletin ve...

Bu yöntemi uygularken, ayağınızı ilk olarak soğuk suya soktuğunuzda zorlanabilirsiniz ancak alışmanız çok uzun sürmeyecektir. Bu tedavi yöntemini her gün 15 saniye ve 10 gün boyunca uygulayanlar faydalarını şu şekilde anlattılar;

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Ayaklarınızı 15 saniye buzlu suda bekletin ve...
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