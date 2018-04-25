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İlişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız...

Birisine sevgi ve saygıyla bağlı olmak dünyanın en mükemmel duygularındandır. Ama bazen ilişkiyi ya da partnerimizi zedeleyecek şeyler yapabiliyoruz. Çoğu zaman düşünmeden gelişi güzel konuştuğumuz, ani tepkiler verdiğimiz için partnerlerimizi incitebiliyoruz.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:12
İlişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız...

'ANNESİNİN OĞLU!'

Kadınların aksine ler anneleri ile anılmaktan hoşlanmazlar. Siz her fırsat bulduğunuzda annenize gider, ona olan biteni anlatır ve ondan fikir alırsınız ve bu kadınlar arasında gayet normal algılanır. Hatta ınız bazı durumlarda annenizin sizi etkilediğini düşünse bile bunu size yansıtmaz. Ama erkekler aynı şekilde annelerine düşkün oldukları zaman hoş karşılanmaz. Oysaki erkekler annelerine aşık insanlardır. Eşlerini bile annelerine en çok benzeyen kadınlardan seçerler. niz annesiyle çok haşır neşir ise ve bir tartışma sırasında ona 'anneci, annesinin oğlu, ana kuzusu' gibi sözler söylerseniz bu onun gururunu büyük ölçüde zedeler. Bir erkeği annesiyle olan yakınlığı ile vurmak bir ilişkiyi zedeleyen en büyük hatalardan birisidir.

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İlişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız...
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