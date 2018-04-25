İlişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız...

'ANNESİNİN OĞLU!'

Kadınların aksine erkekler anneleri ile anılmaktan hoşlanmazlar. Siz her fırsat bulduğunuzda annenize gider, ona olan biteni anlatır ve ondan fikir alırsınız ve bu kadınlar arasında gayet normal algılanır. Hatta erkek arkadaşınız bazı durumlarda annenizin sizi etkilediğini düşünse bile bunu size yansıtmaz. Ama erkekler aynı şekilde annelerine düşkün oldukları zaman hoş karşılanmaz. Oysaki erkekler annelerine aşık insanlardır. Eşlerini bile annelerine en çok benzeyen kadınlardan seçerler. Sevgiliniz annesiyle çok haşır neşir ise ve bir tartışma sırasında ona 'anneci, annesinin oğlu, ana kuzusu' gibi sözler söylerseniz bu onun gururunu büyük ölçüde zedeler. Bir erkeği annesiyle olan yakınlığı ile vurmak bir ilişkiyi zedeleyen en büyük hatalardan birisidir.