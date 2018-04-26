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Bebek gibi bir cilde sahip olmak için...

Güçlü bir , sağlık ve güzellik için önemli bir öğün. Kahvaltılarınızdan enerji ve güç veren bal, kahvaltı gevrekleri, meyveler, su, meyve suyu ve sütü eksik etmeyin...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:43
Bebek gibi bir cilde sahip olmak için...

YULAF

Yulaf gevreğini sabah da süt veya yoğurda ilave ederek yiyin. Zengin protein, lif, vitamin (özelikle de B ve D vitaminleri) ve mineral kaynağı (100 gramında 53 mg kalsiyum, 405 mg fosfor, 4.5 mg demir ve 268 mg potasyum bulunuyor) olan yulaf, güç ve enerji verici özellikler içeriyor. Cildinizi tazelemek ve kadifemsi bir yumuşaklığa kavuşturmak için yüzünüze haftada en iki kez 2 kaşık pirinç suyu, 2 damla zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı yulaf unu karışımını sürüp 5 dakika bekleyin ve yıkayın.

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Bebek gibi bir cilde sahip olmak için...
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