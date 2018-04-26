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Bu besinler tembelleştiriyor!

Dr.Fevzi Özgönül, "Kahvaltının, hem güne başlarken gerekli olan günlük enerji ihtiyacımızı karşılayacak hem de gün sonunda vücudun yeniden yapılanması ve bağ dokusunun güçlenmesi için gerekli olan yapı malzemelerini içerecek bir çeşitlilikte olması gerekir. Bu nedenle kahvaltı öğünü geçiştirilmeyecek kadar önemli bir öğündür." dedi. İşte kahvaltıda tüketmemeniz gereken besinler…

Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:48
Bu besinler tembelleştiriyor!

KAHVALTINIZDA SÖYLENENLERİN AKSİNE YULAF KEPEĞİ TÜKETMEYİN!

Uzun süre tok hissetmek değil yeterince besleyici gıdaları almak önemlidir. Sindirim sistemimiz genelde tembelliğe meyilli olarak çalışır. Eğer siz yiyeceklerin içerisinde sindirimi kolay olan yiyecekleri çok tutarsanız. Besin değeri yüksek fakat sindirimi uzun sürecek yiyeceklere karşı sindirim sisteminin ilgisi azalır. Bu nedenle özellikle işlenmiş gıdalardan kabul ettiğimiz ve bizim suda eriyen diye açıkladığımız undan yapılmış, şeker ihtiva eden yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor.

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Bu besinler tembelleştiriyor!
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