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Bu besinler tembelleştiriyor! Dr.Fevzi Özgönül, "Kahvaltının, hem güne başlarken gerekli olan günlük enerji ihtiyacımızı karşılayacak hem de gün sonunda vücudun yeniden yapılanması ve bağ dokusunun güçlenmesi için gerekli olan yapı malzemelerini içerecek bir çeşitlilikte olması gerekir. Bu nedenle kahvaltı öğünü geçiştirilmeyecek kadar önemli bir öğündür." dedi. İşte kahvaltıda tüketmemeniz gereken besinler…

Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:48