Bu besinler tembelleştiriyor!

KAHVALTINIZDA SÖYLENENLERİN AKSİNE YULAF KEPEĞİ TÜKETMEYİN!
Uzun süre tok hissetmek değil yeterince besleyici gıdaları almak önemlidir. Sindirim sistemimiz genelde tembelliğe meyilli olarak çalışır. Eğer siz yiyeceklerin içerisinde sindirimi kolay olan yiyecekleri çok tutarsanız. Besin değeri yüksek fakat sindirimi uzun sürecek yiyeceklere karşı sindirim sisteminin ilgisi azalır. Bu nedenle özellikle işlenmiş gıdalardan kabul ettiğimiz ve bizim suda eriyen diye açıkladığımız undan yapılmış, şeker ihtiva eden yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor.