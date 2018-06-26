Bu saç toplama şekli hasta ediyor!

İŞTE SIKI BİR ŞEKİLDE TOPLANAN SAÇLARIN VERDİĞİ ZARARLAR

Sıcak havalarsa saçların rahatsız etmesini önlemek için sık sık saçlarımızı topluyoruz. Saçları tepede sıkı bir şekilde at kuyruğu veya topuz yapmak en sık kullanılan saç modelleri oluyor. Fakat sıklıkla yapılan bu modeller hem saç hem de genel sağlıkla ilgili olumsuzluklara neden oluyor. İşte sıkı bir şekilde toplanan saçların verdiği zararlar.

AT KUYRUĞUNUN ZARARLARI

Sıkı bir at kuyruğu özellikle rüzgarlı havalarda çok rahat kullanılıyor. Bununla birlikte, baş ağrısı ve hatta migrene neden oluyor. Bunun dışında sıkı bir atkuyruğu saç dökülmesine de neden oluyor. Saçın sürekli çekilmesi, foliküler köklerin gevşemesine neden olarak yeni saçların çıkması ve büyüme özelliklerini kaybetmesini sağlıyor. Kullanımı rahat olabilir ama siz siz olun saçınızı her,gün sıkı bir şekilde toplamaktan uzak durun!