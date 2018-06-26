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Dünyanın en pahalısı! Bakın nasıl yetiştiriliyor...

Dünyanın i neler, hiç merak ettiniz mi? Sizler için listelediğimiz meyvelerin fiyatlarını gördüğünüzde dudaklarınız uçuklayabilir. İşte fiyatları ile şaşırtacak dünyanın en pahalı meyveleri…

Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:56
Dünyanın en pahalısı! Bakın nasıl yetiştiriliyor...

Dünyanın birçok farklı bölgesinde daha önce adını bile duymadığınız meyveler bulunuyor. Tatları ve görünümleri kadar dikkat çeken fiyatları da ile ilginizi çekecek bu meyveler neler, gelin birlikte göz atalım. İşte dünyanın i…

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Dünyanın en pahalısı! Bakın nasıl yetiştiriliyor...
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