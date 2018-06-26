Dünyanın en pahalısı! Bakın nasıl yetiştiriliyor...
Dünyanın en pahalı meyveleri neler, hiç merak ettiniz mi? Sizler için listelediğimiz meyvelerin fiyatlarını gördüğünüzde dudaklarınız uçuklayabilir. İşte fiyatları ile şaşırtacak dünyanın en pahalı meyveleri…
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:52Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:56
Dünyanın birçok farklı bölgesinde daha önce adını bile duymadığınız meyveler bulunuyor. Tatları ve görünümleri kadar dikkat çeken fiyatları da ile ilginizi çekecek bu meyveler neler, gelin birlikte göz atalım. İşte dünyanın en pahalı meyveleri…