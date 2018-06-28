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6 yumurta yerseniz...Bu etkisini daha önce duymadınız!

7’den 70’e herkes için önemli bir besin olan yumurtanın faydaları ile artık sağlığınızı zararlı tüm etkenlerden koruyabileceksiniz. İnsan sağlığı için birçok önemli etkisi olduğu bilinen yumurtayı düzenli bir biçimde tüketerek tüm faydalarından yararlanmanız mümkün. Her evde bulunması gereken bir besin olan yumurtanın faydalarından yararlanabilmek için ister rafadan ister tavada pişirerek tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Peki, insan sağlığı için bu etkili olduğundan bahsettiğimiz yumurtanın faydaları neler? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 12:06
Haftada 6 yumurta yerseniz...Bu etkisini daha önce duymadınız!

Kolesterol üzerindeki etkileri yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan yumurtanın faydaları hakkında neler biliyorsunuz?

Yıllardır kolesterol üzerindeki etkileri hakkında çeşitli bilgiler ortaya atılan yumurtanın kötü kolesterolü değil iyi kolesterolü yükselttiği ortaya çıkarıldı. Sofraların baş tacı olan ve her evde bulunması gereken yumurta her yaştan kişiye sıklıkla tüketmesi konusunda tavsiye edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Yumurtanın faydalarından yararlanmak istiyorsanız yazımıza kulak verin. Yumurtanın yararları neler, işte cevabı…

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Haftada 6 yumurta yerseniz...Bu etkisini daha önce duymadınız!
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