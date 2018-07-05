Türkiye'de yetişiyor...Saklı kalmış şifa kaynağı kanseri önlüyor!
Antalya yöresinin yerel lezzetlerinden olan termiye, Türkiye'de pek bilinmiyor ne yazık ki. Eski çağlarda acı bakla olarak bilinen ve tüketilen bu besin görüntüsüyle mısırı andırmaktadır. İşte termenin saklı kalmış faydaları...
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:21Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:25
ACI BAKLA
Antalya, Konya ve Isparta gibi yerlerde seyyar satıcılar tarafından sokakta satılan termiye halk arasında acı bakla olarak biliniyor. Termiye aynı zamanda Akdeniz ülkelerinin ortak lezzetlerinden biridir.