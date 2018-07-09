Haberler Kadın Haberleri Ciltte morarma ve baş ağrısına dikkat!

Ciltte morarma ve baş ağrısına dikkat! Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleri de artış gösteriyor. Güneşli ve sıcak ortamlarda uzun süre bulunulması ise bilinç bulanıklığı, şuur kaybı ve vücutta kalıcı hasarlara kadar gidebilen sıcak çarpması tehlikesini beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, sıcak çarpması ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 12:53