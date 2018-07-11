Her 5 erkekten 1'i sorun yaşıyor!

Cinsellik uyku dahil 24 saat devam eden bir olgudur. Mutlu geçirilen zamanlar, size karşı ilgili bir partner bu işin olmazsa olmazıdır. Günümüzde büyük şehirlerdeki yaşam biçimi cinsel hayatımızı da kısıtlıyor. Trafikte harcanan uzun saatler, yorgunluk, işimizle ilgili kaygılar ve belki de aynı koşullarda yaşayan partnerlerimiz de bu durumdan etkileniyor. Yorgun argın ulaşılan evlerde partnerimizle birlikte geçirilen birkaç saati çocuklara mı evdeki sorumluluklarımıza mı yoksa kaldıysa motivasyonumuz eşimizle birlikte romantizme ve cinselliğe mi ayıralım? Günümüz büyük kentlerinde yaşayan çiftler gittikçe birlikteliklerine daha az zaman ayırıyorlar. Mobil iletişim araçları ve internet sayesinde, bazen ihtiyaç bazen de çoğunluğa uyum sağlama adına cep telefonlarıyla ya da tabletlerle sosyalleşmek artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu da çiftlerin birlikte daha çok başbaşa geçirdikleri zamanı önemli ölçüde azalttı. Bu yaşam biçimi kadın ve erkekte orta yaşlarda daha fazla olmak üzere cinsel istekte azalmaya yol açıyor. Erkekte ise sertleşme problemlerinin ortaya çıkmasına veya var olan problemlerin artmasına neden oluyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'inde cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. Artan antidepresan kullanımı da cinselliği etkiliyor.