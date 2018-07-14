Hem antikanser özelliği var hem de bütün vücudu temizliyor!

Sumak nedir, sumağın faydaları nelerdir, gibi soruların cevapları internet ortamında en çok sorulan sorular arasında yer almaya başladı. Farsçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinen sumağın sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır.

SUMAK NEDİR?

Sumak, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişir. Sumak Türk mutfağında da en çok kullanılan baharatlar arasındadır. Yemeklere ve salatalara ekşi bir tat vermesi sebebiyle çok fazla sevilerek tüketilir. Sumak sağlık açısından da çeşitli ve güçlü kimyasal maddeler içermektedir.

SUMAĞI FAYDALARI

Enfeksiyonel hastalıkları önler. Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılır.. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Soğuk algınlığı,artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır.

SUMAK'IN CİLT KORUYUCU ÖZELLİKLERİ

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmektedir.