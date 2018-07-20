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'da yüzyıllardır kullanılıyor! İşte mucizesi...

Zerdeçalla yapılan yoga yapanlar tarafından sıkça tüketilen ve sağlığa oldukça faydası olduğu bilinen bir Hint tarifidir. Eklem ağrılarına iyi gelmesiyle bilinen altın süt 'nun gözdesi...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 11:57
Uzak Doğu'da yüzyıllardır kullanılıyor! İşte altın süt mucizesi...

ANA MADDESİ ZERDEÇAL

ün ana maddesi zerdeçaldır. Zerdeçal, arındırıcı gücü nedeniyle ayurveda öğretisinde önemli bir rol oynar. Yaşam (ayur) ve bilgi (veda), yani yaşam bilgisi anlamına gelen ayurveda Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan bir öğretidir. İnsanı beden ve zihinle bir bütün olarak görür ve insan bedeninin tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışır. Ayurvedanın amaçları; hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları, vücuttan uzaklaştırır

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Uzak Doğu'da yüzyıllardır kullanılıyor! İşte altın süt mucizesi...
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