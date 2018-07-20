Uzak Doğu'da yüzyıllardır kullanılıyor! İşte altın süt mucizesi...

ANA MADDESİ ZERDEÇAL

Altın sütün ana maddesi zerdeçaldır. Zerdeçal, arındırıcı gücü nedeniyle ayurveda öğretisinde önemli bir rol oynar. Yaşam (ayur) ve bilgi (veda), yani yaşam bilgisi anlamına gelen ayurveda Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan bir öğretidir. İnsanı beden ve zihinle bir bütün olarak görür ve insan bedeninin tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışır. Ayurvedanın amaçları; hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları, vücuttan uzaklaştırır