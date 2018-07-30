KADEM'den kadınlar için "farkındalık" eğitimi!

DEVLETİN 100 CİVARI DESTEĞİ VAR

Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Projesi ile ilgili SABAH'a bilgi veren kadem'in yeni başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu şunları söyledi:

"Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi ile Türkiye'nin kadınının statüsünün güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları tamamlayıcı nitelikteki devletin kadın ve aileye yönelik yaptığı yardımlara ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Türkiye'de devletin farklı kurumlar aracılığıyla kadınlara yönelik yaptığı yüze yakın yardım bulunuyor. kadem olarak amacımız bu desteklerin ihtiyacı olan kişilere duyurulmasını sağlamak ya da destek alan kadınların kendilerine daha uygun yardımları alarak aldıkları destek miktarını artırmak. Bu desteklerin yanında özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadın çiftçilerin desteklenmesi amacıyla verilen hibe ve düşük faizli kredilerin de kadınlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi projenin ana amaçları arasında yer alıyor.

4 AYDA 54 BİN 227 KİŞİYE ULAŞILDI

Proje kapsamında hazırladığımız kitapçıkta; aile ev, eğitim, çocuk, sağlık, iş kurma ve işsizlik yardımları ile tarım desteği ve şehit yakınları ile gazilere tanınan haklara ait yardımlarla ilgili detaylı bilgilere yer veriyoruz. Bununla birlikte başta İstanbul olmak üzere 42 il temsilciliğimizde konuyla ilgili eğitim alan il temsilcilerimiz ve üyelerimiz sahaya inerek bu yardımlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Hazırladığımız kitapçık ve yaptığımız saha çalışmalarının yanında yine bu yardımlarla ilgili bilgi vermek amacıyla 'www.kadinadestek.org' adında bir internet sitesi kurduk. Bu site sayesinde de kitapçıklarımızı edinemeyen ya da saha çalışmalarımıza katılma imkânı olmayan bireylerin de bilgilendirilmesini hedefledik. Proje ile 15 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde bugüne kadar 757 eğitim yapıldı ve toplam 54 bin 227 kişiye ulaşıldı.