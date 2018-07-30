Yaz hamilelerine tavsiyeler!

Pırıl pırıl parlayan güneş ve masmavi bulutsuz bir gökyüzüyle yılın en gözde mevsimi geldi. Büyük küçük hepimiz yazı dört gözle bekledik, denizin ve güneşin hayalini kurduk. Ancak eğer hamileyseniz durum o kadar iç açıcı olmayabilir. İçinizde gitgide ağırlaşan küçük canlıyı taşımak ve onu koruma içgüdüsü, bu mevsimi çekilmez hale getirebilir.Hemen endişe etmeyin ama kendinizi de korumayı bilin. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarının yaz mevsimini güvenli ve keyifli geçirmesini sağlayacak 15 ipucunu yazdı:
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:13Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 17:13
1) Öncelikle tuz alımını azaltın. Ancak tümüyle tuzu kesmeyin çünkü tuz hayati bir mineral olan iyot da içerir. Bu da bebeğiniz için çok önemlidir.