Avokado ve soğanı aynı kaba koyarsanız...Çok şaşıracaksınız!
Bazen başlagıçta tek bir amacı ifade eden şeyler hayal gücü ve biraz yaratıcılıkla bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Yeni fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir hatta tasarruf etmenizi sağlayabilir. İşte ormal şeyleri tamamen farklı bir şekilde nasıl kullanacağınız konusunda birkaç büyük ipucu...
Giriş Tarihi: 27.7.2018 15:10Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 11:36
KIYAFETLERİNİZİN KAR GİBİ BEYAZ OLMASINI İSTİYORSANIZ
Beyazları yıkarken çamaşır makinenize birkaç tablet aspirin eklemeyi deneyin. Kıyafetlerinizin eski beyazlığına kavuştuğunu göreceksiniz.