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Günde 3 tane çiğ köfte yerseniz...

Uzman isyen Ali Dereli, yaz mevsiminde etsiz olarak tüketilebilecek olan çiğ köfte hakkında açıklamalarda bulundu. İşte hızlı kilo vermenizi sağlayacak olan çiğ köfte diyeti…

Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:12
Günde 3 tane çiğ köfte yerseniz...

ÇİĞ KÖFTE DİYETİ

Dereli yaptığı açıklamada, yaz aylarının özellikle kadınlarda forma girme stresini de beraberinde getirdiğini belirterek, "Havalar günden güne ısınırken fazla kilolar adeta içimizi ürpertiyor. Çeşit çeşit listeleri, sağlığımızı tehdit eden zayıflama hapları derken, aç kalınacak uzun günler ve sevdiğimiz yiyeceklerden uzak durma çabasının getirdiği mutsuzluk da cabası. Hem tok tutan, hem zayıflamamıza destek sağlayan ve çok severek yediğimiz çiğ köfte bu zor sürece adeta mükafat niteliğinde" diye konuştu.

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Günde 3 tane çiğ köfte yerseniz...
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