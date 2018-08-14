Bu besin bağırsaktaki zararlı bakterileri yok ediyor!

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ...

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, haftada en az iki kez olmak üzere tüketilmesini önerdiği nohudun, DNA'nın kanser hücreleri formunda değişmesini önlediğini ve yapıyı koruduğunu ifade etti. Bu özelliğiyle nohudun, kanser hücrelerinin vücut içinde yayılmasını, gelişmesini engellemeye yardımcı olduğunu aktaran Özyaral, "Nohut, özellikle meme kanserine karşı koruyucudur. Aynı zamanda nohut östrojen hormonunu dengeleyici etkisiyle özellikle menopoz döneminde faydalıdır. Bu dönemde ortaya çıkan sıcak ve ter basması gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.