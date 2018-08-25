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Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Harvard'lı profesör Karin Michels, nın saf zehir olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Profesör Michels, hindistan cevizi yağının oda sıcaklığında katı hale geldiğini ve yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerdiğini, buna karşılık, hayvansal yağ içeren domuz yağının bile yüzde 40 oranında doymuş yağ içerdiğini söyledi

Giriş Tarihi: 25.8.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 12:53
Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

SAF ZEHİR

nın büyük popülaritesine ve yaşam koçlarından aldığı övgülere rağmen, Harvard'lı bir profesörün bu eğilime olan sert eleştirisi, tartışmaları beraberinde getirdi.

ABC News'ta yer alan habere göre; Freiburg Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Önleyici Tıp Bölümü yöneticisi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda profesör olan Karin Michels, yaptığı bir konuşmasında hindistan cevizi yağını "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanları hindistan cevizi yağı tüketmemeye çağırdı. Profesör Michels, "Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları" başlıklı 50 dakikalık konuşmasında, en çok yapılan hatalara dikkat çekti.

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Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı
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