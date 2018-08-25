Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

SAF ZEHİR

Hindistan cevizi yağının büyük popülaritesine ve yaşam koçlarından aldığı övgülere rağmen, Harvard'lı bir profesörün bu eğilime olan sert eleştirisi, tartışmaları beraberinde getirdi.

ABC News'ta yer alan habere göre; Freiburg Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Önleyici Tıp Bölümü yöneticisi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda profesör olan Karin Michels, yaptığı bir konuşmasında hindistan cevizi yağını "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanları hindistan cevizi yağı tüketmemeye çağırdı. Profesör Michels, "Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları" başlıklı 50 dakikalık konuşmasında, en çok yapılan hatalara dikkat çekti.