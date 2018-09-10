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Bu yöntemi daha önce denemediniz! İşte saçınızın rengini açmanın doğal yolu

Saçınızda bir yaz havası estirerek ombre ya da balyaj görünüm istiyor ancak kimyasal bir işlemle saçlarınıza zarar vermekten mi korkuyorsunuz? Eğer kumral saçlarınıza hafif bir ‘güneş’ dokunuşu istiyorsanız bu doğal tavsiyelerle saç renginizi açabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:20
Bu yöntemi daha önce denemediniz! İşte saçınızın rengini açmanın doğal yolu

TARÇIN

Saçınızda gerçekleşecek ani renk açılması sizi korkutuyorsa temkinli bir öneri var: Tarçın. Tarçın saç renginizi daha az, fark ettirmeden açar. Mis gibi kokması da artısı oluyor. Bir çay kaşığı tarçını macun haline dönüştürene kadar su ekleyin. Islak saçlarınıza sevdiğiniz bir saç kremini sürün ve durulamayın. Ardından tarçınla hazırladığınız macunu sürün. Saç kremi tarçının saçınıza işlemesini kolaylaştıracaktır. Saçlarınıza bone takın ve 6 saat bekleyin. Son adım olarak saçlarınızı durulayın, daha parlak ve mis gibi kokan saçlarınızın keyfini çıkarın!

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Bu yöntemi daha önce denemediniz! İşte saçınızın rengini açmanın doğal yolu
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