Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi bu olabilir

Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi bu olabilir

Muazzam boyutlara varan yeni bir medya kavramı ve aynı zamanda enteresan bir sağlık sabotajcısı ile karşı karşıyayız: !

Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:09
Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi bu olabilir

ZAMAN HIRSIZI

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Osman Müstüoğlu​'nun haberine göre; sadece aktif Facebook kullanıcılarının sayısı 250 milyon sınırını zorluyor. Listeye Instagram'ı, Pinterest'i, Google ve Yahoo'yu da ekler, üstüne bir de Twitter fenomenini ilave ederseniz rakam 1 milyarı zorluyor. Son 6 aydır ben de Instagram kullanıcısı oldum. Instagram sayfamla meşguliyetimi sanırım biraz abartmışım. Eşim Mihriban'ın uyarılarını dikkate alınca da günde en az 20-30 defa cep telefonumla meşgul olduğumu fark ettim! nın sadece bir "ZAMAN HIRSIZI" olduğunu da zannetmeyin. Sağlığımız için de ciddi bir tehdit. Sadece bedensel ve ruhsal sağlığımız için değil, sosyal ve moral sağlık için de mühim bir problem. SOSYAL MEDYA'nın verebileceği sağlık zararlarından bir kısmını yandaki aşağıda özetledim. SOSYAL MEDTA DETOKSU meselesini ise gelecek haftaya bıraktım.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi bu olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN