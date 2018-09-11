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Ağızdaki yaralarını 1 saat içinde yok ediyor...İşte mucizevi besin!

Ağızda meydana gelen yaraları kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acılı bir durum meydana getirebilir. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren yöntemi deneyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:42
Ağızdaki yaralarını 1 saat içinde yok ediyor...İşte mucizevi besin!

AFT OLUŞUMUNA NE İYİ GELİR SORUSUNUN YANITINI

Ağız içinde oluşan lar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.

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Ağızdaki yaralarını 1 saat içinde yok ediyor...İşte mucizevi besin!
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