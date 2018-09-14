Ünlü giyim markasının yeni yüzleri Burak Deniz ve Melisa Şenolsun oldu!

Koton'un 'Tam Benim Tarzım' Gençlik Kampanyasının seri filmlerinin ilki için kamera karşısına geçen Burak Deniz ve Melisa Şenolsun, romantik bir gençlik hikayesini konu alan filmde, tarzlarıyla fark yaratan iki üniversiteli genci canlandırdı.

'TAM BENİM TARZIM'

Burak Deniz ve Melisa Şenolsun, Koton'un gençlere hitap eden jean ve sweatshirt tasarımlarının öne çıktığı 'Tam Benim Tarzım' Gençlik Kampanyası kapsamında televizyon ve sosyal medyada yayınlanacak seri filmlerin yanı sıra outdoor ve dijital mecralarda da kampanyanın yüzü olacak.

Gençlik dizisi tadındaki reklam filmlerinin tümünde izleyenler, iki gencin farklı anlarına tanıklık edecekler. Gençlere yönelik farklı koleksiyonlar ve farklı ürünlerle devam edecek kampanyanın ilk reklam filmi, 14 Eylül akşamından itibaren ekranlarda olacak.