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Ünlü giyim markasının yeni yüzleri ve oldu!

Benim Tarzım” reklam kampanyası ile gençlere yönelik yeni koleksiyonunu tanıtan Koton’un kampanya için seçtiği reklam yüzleri sevilen oyuncular ve oldu.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:53
Ünlü giyim markasının yeni yüzleri Burak Deniz ve Melisa Şenolsun oldu!

Koton'un ' Benim Tarzım' nın seri filmlerinin ilki için kamera karşısına geçen ve , romantik bir gençlik hikayesini konu alan filmde, tarzlarıyla fark yaratan iki üniversiteli genci canlandırdı.

'TAM BENİM TARZIM'

Burak Deniz ve Melisa Şenolsun, Koton'un gençlere hitap eden jean ve sweatshirt tasarımlarının öne çıktığı 'Tam Benim Tarzım' Gençlik Kampanyası kapsamında televizyon ve sosyal medyada yayınlanacak seri filmlerin yanı sıra outdoor ve dijital mecralarda da kampanyanın yüzü olacak.

Gençlik dizisi tadındaki reklam filmlerinin tümünde izleyenler, iki gencin farklı anlarına tanıklık edecekler. Gençlere yönelik farklı koleksiyonlar ve farklı ürünlerle devam edecek kampanyanın ilk reklam filmi, 14 Eylül akşamından itibaren ekranlarda olacak.

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Ünlü giyim markasının yeni yüzleri Burak Deniz ve Melisa Şenolsun oldu!
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