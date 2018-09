Bir moda rüzgarı daha geride kaldı!

Her sezon seçtiği tasarımcının defilesini sunan Mercedes-Benz Türk, bu sezon ilk defa bir erkek giyim markasını destekleyerek Volkan Güzelce ve Koray Arıcı'nın son dönemlerde çok ses getiren markası Brand Who'nun İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Brand Who" ismiyle sundu.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul bu sezon da uluslararası bir tasarımcıya ev sahipliği yaptı. Merdeces-Benz Uluslararası Tasarımcı Değişim Programı kapsamında, yakın zamanda İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi'de sergileyecek olan Sudi Etuz'dan önce programın birinci aşaması olarak Gürcü tasarımcı markası Ani Datukishvili, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili" ismiyle MBFWI podyumunda sundu.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un vazgeçilmez buluşma noktası Mercedes-Benz Lounge ise hafta boyunca 5.000'den fazla davetliyi ağırladı. Defile ve sunum aralarında davetlilerin dinlenme ve Mercedes-Benz'in ikramlarının tadını çıkarma fırsatı bulduğu Mercedes-Benz Lounge alanının girişinde bulunan fotoğraf baskı cihazı sayesinde ise davetliler, sosyal medya hesaplarında #mbfwi etiketini kullanarak paylaştıkları fotoğrafları anında basma şansı bularak moda haftasından anılarını ölümsüzleştirdiler.

Bu sezon Mercedes-Benz'in davetlisi olarak dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen yabancı basın mensupları, Türk marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Yabancı basın mensupları hem Türk tasarımcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi hem de mağaza ziyaretleriyle Türk moda endüstrisini yakından gözlemlediler.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan,12. sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi; "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12. sezonunu görkemli bir biçimde geride bıraktı. Türkiye'nin uluslararası moda takviminde yer alan en önemli moda etkinliğine 12 sezondur kesintisiz bir biçimde destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu sezon Mercedes-Benz Türk olarak, etkinliği takip eden uluslararası basın mensupları ve satın alma sorumlularına ek olarak, davetimiz üzerine İstanbul'a gelen yabancı basın grubunu ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı basın grubu, İstanbul'un sunduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra genç ve yetenekli tasarımcılarımızın çalışmalarından ilham aldıklarını belirttiler. Üçüncü defa katıldığımız Mercedes-Benz Uluslararası Tasarımcı Değişim Programı ile "Mercedes-Benz presents" projemizi bu sezon yine uluslararası bir tasarımcının katılımıyla iki farklı defileye taşıdık. Her sezon, sektörün farklı aktörlerini desteklemeyi sürdürüyor, marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlıyoruz."