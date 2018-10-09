Genç bir cilt için 10 sihirli besin!

AKNEYE KARŞI KUZU ETİ YİYİN

Süt: Kalsiyum, fosfor gibi mineraller; riboflavin, niasin, vitamin A, D ve B12 gibi vitaminler açısından oldukça zengindir. Deri sağlığı ve antioksidan etki için gerekli olan B2 vitamini (riboflavin) ihtiyacını karşılamak için süt en iyi besin kaynağıdır. Bu özelliği ile süt, cilde zararlı serbest radikallerle savaşır ve çevresel toksinlerden cildi korur. Yaşlanmayla ortaya çıkan ince çizgileri ve derinin renk tonundaki düzensizlikleri hafifletir. Bu sebeple süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kefir vb.) günlük olarak düzenli tüketilmelidir.