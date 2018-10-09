Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Genç bir cilt için 10 sihirli besin!

Genç bir cilt için 10 sihirli !

Genç ve pürüzsüz bir cilt için neler yemeliyiz? İşte gençliğin sırrını içerisinde barındıran ler...

Giriş Tarihi: 9.10.2018 17:52
Genç bir cilt için 10 sihirli besin!

AKNEYE KARŞI KUZU ETİ YİYİN

Süt: Kalsiyum, fosfor gibi mineraller; riboflavin, niasin, vitamin A, D ve B12 gibi vitaminler açısından oldukça zengindir. Deri sağlığı ve antioksidan etki için gerekli olan B2 vitamini (riboflavin) ihtiyacını karşılamak için süt en iyi kaynağıdır. Bu özelliği ile süt, cilde zararlı serbest radikallerle savaşır ve çevresel toksinlerden cildi korur. Yaşlanmayla ortaya çıkan ince çizgileri ve derinin renk tonundaki düzensizlikleri hafifletir. Bu sebeple süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kefir vb.) günlük olarak düzenli tüketilmelidir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç bir cilt için 10 sihirli besin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN