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Tatlı nın cilde faydaları

Tatlı kozmetikte ve bakımında kullanılan bir yağdır. Özellikle kuru ciltler için badem yağı çok etkilidir. Cildi yumuşak tutar.Peki tatlı badem yağının cilde başka ne gibi faydaları varmış hep birlikte öğrenelim.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:09
Tatlı badem yağının cilde faydaları

TATLI BADEM YAĞININ FAYDALARI
- Cildi temizler.
-İnce çizgi ve kırışıklıkları giderir.
- Göz çevresi bakımında etkilidir.
- Göz altı morluklarına iyi gelir.
- Kirpikleri uzatır.
- Makyajı temizlemeye yardımcıdır.
- Dudak bakımına iyi gelir.
- Cildi güneşten korur.
-yla deniz tuzunu karıştırıp peeling yapabilirsiniz.
-Nemlendirmek ve güçlendirmek için tırnaklara badem yağı uygulayabilirsiniz.
-Tıraştan önce kesikleri önlemek için cilde badem yağı uygulayabilirsiniz.
-Saçlara ve kırılmış saç uçlarına uygulamak için birkaç damla tatlı badem yağı kullanabilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI KENDİ BAŞINA KULLANIMI

Kullanım talimatları:
1. Bir şişe organik tatlı badem yağı alın
2. Yüzünüzü yıkayın ve bir havluyla kurutun
3. Parmaklarınıza birkaç damla yağ koyun ve iki elinizin parmaklarını birbirine sürtün.
4. Badem yağını cildinize hafifçe parmaklarınızla sürün
5. Gün boyunca veya gece te bırakılabilir.

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Tatlı badem yağının cilde faydaları
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