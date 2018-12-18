Vitamin değil bu çorbayı için!

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Her türlü ilacın kullanımında mutlaka hekim tavsiyesi şarttır" dedi. Tayar, kış mevsiminin gelmesiyle vitamin kullanımının arttığına işaret ederek, "Bu tür kimyasalları vücudumuza depoluyoruz. Böylece bir yandan iyilik yaptığımızı zannederken aslında vücudumuza en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Çünkü bunların her biri kimyasal kökenli malzemeler ve bunların vücuda zararı da olduğu unutulmamalı. Kontrolsüz, bilinçsiz kullanmak vücuda ciddi zararlar verir" dedi.