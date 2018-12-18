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değil bu çorbayı için!

Hekim tavsiyesi olmadan kullanılan desteklerinin sağlık açısından zararlı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, vitamin ve benzeri destekler yerine kış aylarında bin yıllık geçmişi olan çorbası içilmesini tavsiye etti.

DHA Kadın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 11:27
Vitamin değil bu çorbayı için!

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Her türlü ilacın kullanımında mutlaka hekim tavsiyesi şarttır" dedi. Tayar, kış mevsiminin gelmesiyle kullanımının arttığına işaret ederek, "Bu tür kimyasalları vücudumuza depoluyoruz. Böylece bir yandan iyilik yaptığımızı zannederken aslında vücudumuza en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Çünkü bunların her biri kimyasal kökenli malzemeler ve bunların vücuda zararı da olduğu unutulmamalı. Kontrolsüz, bilinçsiz kullanmak vücuda ciddi zararlar verir" dedi.

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Vitamin değil bu çorbayı için!
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