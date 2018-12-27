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Tam bir şifacı! yakan hücreleri uyarıyor ve...

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Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:56
Tam bir şifacı! Yağ yakan hücreleri uyarıyor ve...

Hindistan'da günümüzden en az 5000 yıl önce ortaya çıkmış, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da halen uygulanmakta olan Ayurveda bir sağlık sistemidir. Hint tıbbının temelini oluşturan bu sistem beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ilaçlardan daha önemli görülür. Hastalıkları önlemeyi ve beslenme, aromaterapi, vitamin ve mineral takviyeleri, detoks, masaj, yoga ve meditasyon ile tedaviyi öne çıkarır. Araştırmalar yoga ve meditasyonun astım, yüksek tansiyon ve artrit gibi hastalıklara karşı etkili olabileceğini göstermektedir.

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Tam bir şifacı! Yağ yakan hücreleri uyarıyor ve...
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