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Bu faydasını öğrenince sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Hastalıklardan korunmak için yapılması gereken en iyi şey hiç kuşkusuz bağışıklığı güçlendirmek. Peki bağışıklığımızı güçlendiren besinler hangileri? Bu sorunun cevabını Beslenme uzmanı ve Diyetisyen Pakize Gizem Akgül verdi ve soframızdan eksik etmememiz gerekn besinleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:53
Bu faydasını öğrenince sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Badem Bağışıklık Sistemi Güçlendirir: Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok maddeye ihtiyacı vardır. Bu maddelerden bir tanesi de alkalidir. Badem, alkali açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Aynı zamanda çeşitli hastalıklara neden olan sağlıksız koşulları bertaraf eder. Alkali 'katkısı ile birlikte, E vitamin karışımı ile birlikte badem güçlü bir antioksdiana dönüşür. İşte bu karışım sonucu bağışıklık siteminde onlarca hatta yüzlerce hastalığa neden olan serbest radikalleri yok eden mükemmel bir antioksidan ortaya çıkar. Bademin bol miktarda içerdiği E vitamini kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve kalp sağlığını korur. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalar E vitamini oranı yüksek olan insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski diğer insanlara göre %30-40 daha azdır.

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Bu faydasını öğrenince sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!
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